В Центральном театре Российской армии прошёл вечер в честь Дня защитника Отечества

В Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) 23 февраля прошёл торжественный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Торжественный вечер, посвящённый празднованию Дня защитника Отечества, состоялся в Центральном академическом театре Российской армии. В ходе вечера было озвучено поздравление президента России Владимира Путина всем военнослужащим», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали представители руководства Минобороны России.

Уточняется, что для ветеранов, действующих военных всех видов и родов, а также военных округов ВС России, учащихся военных вузов и воспитанников довузовских образовательных организаций была представлена обширная концертная программа. Так, например, на сцене театра выступили артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова.

Ранее сообщалось, что Музей Победы на Поклонной горе в Москве 23 февраля приглашает военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и курсантов военных учебных заведений посетить заведение бесплатно.