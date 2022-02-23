Корреспондент RT рассказала о многодетной семье беженцев из Донбасса

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Корреспондент RT Елизавета Королёва, которая находится в Ростовской области, в стриме «Летучка» рассказала о многодетной семье беженцев из Донбасса.
Корреспондент RT рассказала о многодетной семье беженцев из Донбасса
  • ©RT

«Вчера мы ездили в Новочеркасск в Ростовской области, где принимали многодетную семью: там растут 24 ребёнка от четырёх до 14 лет. Это такой детский дом семейного типа», — сказала она.

Как отметила Королёва, сначала детей поселили под Таганрогом в санатории.

«Там они жили несколько дней, но потом их отвезли в Новочеркасск. Местный общественный деятель отдал им свои офисные помещения. Он и волонтёры буквально за три дня переделали эти помещения в настоящий дом для этих детей», — рассказала журналистка.

По последним данным, границу России пересекли более 96 тыс. беженцев из Донбасса.

Как сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, из Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы более 31 тыс. детей, в том числе около 1 тыс. сирот.

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