Корреспондент RT рассказала о многодетной семье беженцев из Донбасса

Корреспондент RT Елизавета Королёва, которая находится в Ростовской области, в стриме «Летучка» рассказала о многодетной семье беженцев из Донбасса.

«Вчера мы ездили в Новочеркасск в Ростовской области, где принимали многодетную семью: там растут 24 ребёнка от четырёх до 14 лет. Это такой детский дом семейного типа», — сказала она.

Как отметила Королёва, сначала детей поселили под Таганрогом в санатории.

«Там они жили несколько дней, но потом их отвезли в Новочеркасск. Местный общественный деятель отдал им свои офисные помещения. Он и волонтёры буквально за три дня переделали эти помещения в настоящий дом для этих детей», — рассказала журналистка.

По последним данным, границу России пересекли более 96 тыс. беженцев из Донбасса.

Как сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, из Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы более 31 тыс. детей, в том числе около 1 тыс. сирот.