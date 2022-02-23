Губернатор Кузбасса Цивилёв поручил направить гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил правительству региона направить гуманитарную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

«Губернатор Кузбасса дал поручение правительству направить гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Отмечается, что в качестве помощи можно направить продукты длительного хранения, предметы первой необходимости, бытовую химию.

Ранее Рязанская область отправила гуманитарную помощь беженцам из Донбасса в Ростов-на-Дону.

Как сообщало URA.RU, в Тюменской области открылись пункты сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР.