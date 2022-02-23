Подлодка «Ростов-на-Дону» прибыла в Новороссийск после выполнения задач в составе ВМФ

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Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота (ЧФ) России прибыла в Новороссийск после выполнения задач в составе сил военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Экипаж подводной лодки, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, четыре месяца находился в дальней морской зоне, где выполнял задачи в составе постоянной объединённой группировки ВМФ России», — приводит сообщение Интерфакс.

Экипажу подлодки вручили государственные награды.

Ранее стало известно, что корабли ВМФ России во взаимодействии с морской авиацией провели учения по поиску подлодок в Средиземном море.

В серии учений ВМФ России в Средиземном море задействовали более 140 боевых кораблей и 1 тыс. единиц военной техники.

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