Подлодка «Ростов-на-Дону» прибыла в Новороссийск после выполнения задач в составе ВМФ
«Экипаж подводной лодки, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, четыре месяца находился в дальней морской зоне, где выполнял задачи в составе постоянной объединённой группировки ВМФ России», — приводит сообщение Интерфакс.
Экипажу подлодки вручили государственные награды.
Ранее стало известно, что корабли ВМФ России во взаимодействии с морской авиацией провели учения по поиску подлодок в Средиземном море.
В серии учений ВМФ России в Средиземном море задействовали более 140 боевых кораблей и 1 тыс. единиц военной техники.