Врач Павлова рекомендовала отказаться от занятий спортом после контакта с больным COVID

Кандидат медицинских наук Зухра Павлова рекомендовала отказаться от занятий спортом после контакта с инфицированным коронавирусом.

«Если вы были в контакте с больным (COVID-19. — RT) человеком, то пойти на спортивное занятие — это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. Любая хорошая спортивная нагрузка — это кратковременное, но всё же снижение иммунного статуса. В такой ситуации вирусная инфекция почувствует себя уверенно и больше вреда сможет нанести здоровью», — рассказала она в интервью радио Sputnik.

Павлова посоветовала контактировавшим с больным коронавирусной инфекцией оставить только умеренные физические нагрузки, например, прогулки.

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