Врач Павлова рекомендовала отказаться от занятий спортом после контакта с больным COVID

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Кандидат медицинских наук Зухра Павлова рекомендовала отказаться от занятий спортом после контакта с инфицированным коронавирусом.
Врач Павлова рекомендовала отказаться от занятий спортом после контакта с больным COVID
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«Если вы были в контакте с больным (COVID-19. — RT) человеком, то пойти на спортивное занятие — это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. Любая хорошая спортивная нагрузка — это кратковременное, но всё же снижение иммунного статуса. В такой ситуации вирусная инфекция почувствует себя уверенно и больше вреда сможет нанести здоровью», — рассказала она в интервью радио Sputnik.

Павлова посоветовала контактировавшим с больным коронавирусной инфекцией оставить только умеренные физические нагрузки, например, прогулки.

Ранее терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева дала советы по реабилитации после перенесённого COVID-19.

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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