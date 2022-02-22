Рязанская область отправила гуманитарную помощь беженцам из Донбасса в Ростов-на-Дону

Рязанская область отправила шесть тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса в Ростов-на-Дону.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Для жителей ДНР и ЛНР собрали продукты, предметы первой необходимости, электроприборы.

Также в Ростовскую область от регионального отделения «Единой России» направлены волонтёры.

Кроме того, стало известно, что кировское региональное отделение «Российский Красный крест», Ресурсный центр по развитию добровольцев региона и ОНФ создают оперативный центр сбора гуманитарной помощи #МыВместе для беженцев из Донбасса в рамках проекта «Своих не бросаем» Ассоциации волонтёрских центров, передаёт progorod43.

Прежде всего необходимы продукты питания, канцтовары, постельное бельё, а таже медикаменты, не требующие специальных условий хранения.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области открылись пункты сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР.