В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса

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В Московской области постановлением губернатора был введён режим повышенной готовности в связи с массовым прибытием эвакуированных из Донбасса.
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Ввести на территории Московской области с 00:00 мск 22 февраля и до 24:00 мск 31 марта режим повышенной готовности... Правительству Московской области — организовать временное размещение граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в массовом порядке, на территории Московской области», — говорится в постановлении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пребывание в России беженцев из ДНР и ЛНР носит временный характер.

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