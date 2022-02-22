В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
«Ввести на территории Московской области с 00:00 мск 22 февраля и до 24:00 мск 31 марта режим повышенной готовности... Правительству Московской области — организовать временное размещение граждан, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в массовом порядке, на территории Московской области», — говорится в постановлении.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пребывание в России беженцев из ДНР и ЛНР носит временный характер.