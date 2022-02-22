В ЯНАО рассказали о подготовке гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о подготовке гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«Правительство ЯНАО прорабатывает вопросы оказания гуманитарной помощи для эвакуированного населения, которое сейчас находится в пунктах временного размещения в Ростовской области. Это сейчас в работе», — отмечается в сообщении.

Собранные вещи и продукты будут переданы в основные пункты, расположенные в Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Салехарде.

Первую машину планируют отправить на следующей неделе, передаёт «Ямал-Медиа».

«Считаю, что Ямал никогда не был в стороне от своих. Поможем и поддержим наших», — отметил Алексей Ситников, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что в Тюменской области открылись пункты сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР.