В ЯНАО рассказали о подготовке гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
- © Андрей Архипов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.
«Правительство ЯНАО прорабатывает вопросы оказания гуманитарной помощи для эвакуированного населения, которое сейчас находится в пунктах временного размещения в Ростовской области. Это сейчас в работе», — отмечается в сообщении.
Собранные вещи и продукты будут переданы в основные пункты, расположенные в Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Салехарде.
Первую машину планируют отправить на следующей неделе, передаёт «Ямал-Медиа».
«Считаю, что Ямал никогда не был в стороне от своих. Поможем и поддержим наших», — отметил Алексей Ситников, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».
Ранее сообщалось, что в Тюменской области открылись пункты сбора гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР.