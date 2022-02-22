В Кемеровской области зарегистрировали 1623 случая COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 1623 случая COVID-19 за последние сутки. Выписаны 2908 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 138 966. Вылечились 114 854 человека.

На лечении находятся 22 029 кемеровчан.

Также стало известно, что в Тюменской области заболеваемость сезонными вирусными инфекциями и гриппом пошла на спад, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей показатель снизился почти на 20%.

Недельный эпидпорог превышен на 36%.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19.