В Кировской области выявили 1793 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 1793 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

На стационарном лечении находятся 3819 пациентов, на амбулаторном — 20 102 с гриппом и ОРВИ, 23 462 с коронавирусом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 485 жителей.

Также стало известно, что в Удмуртии за сутки зарегистрировали 2005 случаев COVID-19 за сутки, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Госпитализированы 112 человек. Выздоровели 2564 жителя.

Вакцинацию в республике прошли 691 224 человека, завершили иммунизацию 543 536. Ревакцинировался 118 251 житель.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19.