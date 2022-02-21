Более 2 млн человек обратились в центры госуслуг за помощью в поиске работы в Москве

Более 2 млн человек обратились в центры госуслуг за помощью в поиске работы в столице. Отделы трудоустройства центра занятости населения открыты в офисах «Мои документы» уже три года.

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РИА Новости