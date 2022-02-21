Более 2 млн человек обратились в центры госуслуг за помощью в поиске работы в Москве
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Горожане могут получить помощь в поиске работы в 57 отделах трудоустройства.
Специалисты помогают сформулировать запрос и пожелания к будущей работе, составить резюме, а также подбирают подходящие вакансии, готовят к собеседованиям.
При необходимости разрабатывается индивидуальный карьерный сценарий.
Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке труда.