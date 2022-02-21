Иммунолог Болибок рассказал, как подготовиться к наступлению весны

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как подготовиться к наступлению весны.

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что прежде всего нужны витамины.

«Также необходимо ввести физические нагрузки. Гуляйте, двигайтесь, ходите в парк, ходите на прогулки, пропустите лишнюю остановку общественного транспорта, пройдите пешком, старайтесь пользоваться личным транспортом», — посоветовал эксперт.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.