Иммунолог Болибок рассказал, как подготовиться к наступлению весны

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Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как подготовиться к наступлению весны.
Иммунолог Болибок рассказал, как подготовиться к наступлению весны
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В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что прежде всего нужны витамины.

«Также необходимо ввести физические нагрузки. Гуляйте, двигайтесь, ходите в парк, ходите на прогулки, пропустите лишнюю остановку общественного транспорта, пройдите пешком, старайтесь пользоваться личным транспортом», — посоветовал эксперт.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.

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