Нижегородская область примет около тысячи беженцев из Донбасса
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
«Хочу, чтобы все нижегородцы понимали: из Донбасса к нам едут женщины и дети. Всего около тысячи человек, половина из них — дети. Мы в регионе сделаем всё, чтобы принять и разместить их достойно», — заявил Никитин.
По его словам, люди будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.
Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.