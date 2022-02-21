Нижегородская область примет около тысячи беженцев из Донбасса

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил готовность пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса.
Нижегородская область примет около тысячи беженцев из Донбасса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Хочу, чтобы все нижегородцы понимали: из Донбасса к нам едут женщины и дети. Всего около тысячи человек, половина из них — дети. Мы в регионе сделаем всё, чтобы принять и разместить их достойно», — заявил Никитин.

По его словам, люди будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.

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