В Краснодаре прививку от COVID-19 сделали более 667 тысяч жителей

Короткая ссылка
В Краснодаре прививку от коронавируса сделал 667 421 житель, в том числе 723 подростка.
В Краснодаре прививку от COVID-19 сделали более 667 тысяч жителей
  • AP

Как сообщает «Кубань 24», об этом на аппаратном совещании заявила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

За минувшую неделю вакцинировались 4300 человек.

В городе работает 60 пунктов вакцинации, в том числе мобильные центры, передаёт пресс-служба городской администрации.

Также стало известно, что в Москве часть городских больниц, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19, и восемь центров КТ возвращаются к плановому режиму работы. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова, передаёт сайт «Москва 24».

Как отметила Ракова, число регистрируемых новых случаев коронавируса в столице в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля, а количество госпитализаций за последнюю неделю снизилось на 30%.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить