В Краснодаре прививку от COVID-19 сделали более 667 тысяч жителей

В Краснодаре прививку от коронавируса сделал 667 421 житель, в том числе 723 подростка.

Как сообщает «Кубань 24», об этом на аппаратном совещании заявила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

За минувшую неделю вакцинировались 4300 человек.

В городе работает 60 пунктов вакцинации, в том числе мобильные центры, передаёт пресс-служба городской администрации.

Также стало известно, что в Москве часть городских больниц, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19, и восемь центров КТ возвращаются к плановому режиму работы. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова, передаёт сайт «Москва 24».

Как отметила Ракова, число регистрируемых новых случаев коронавируса в столице в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля, а количество госпитализаций за последнюю неделю снизилось на 30%.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».