ВЦИОМ: 78% россиян поддерживают решение о приёме беженцев из ЛНР и ДНР
- AP
«Россияне поддерживают решение о приёме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», — заявили в центре.
Также сообщается, что 75% опрошенных поддержали решение о единовременной выплате беженцам из ЛНР и ДНР в размере 10 тыс. рублей.
Кроме того, 82% положительно относятся к помощи российских волонтёров жителям Донбасса.
Ранее главы ДНР и ЛНР призвали местное население в кратчайшие сроки выехать в Россию в связи с обострением ситуации в Донбассе.
В МЧС России сообщили, что эвакуация беженцев будет вестись круглосуточно.
Российский президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим из Донбасса в Ростовскую область, по 10 тыс. рублей.