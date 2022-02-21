ВЦИОМ: 78% россиян поддерживают решение о приёме беженцев из ЛНР и ДНР

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% россиян поддерживают решение о приёме беженцев из самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

«Россияне поддерживают решение о приёме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», — заявили в центре.

Также сообщается, что 75% опрошенных поддержали решение о единовременной выплате беженцам из ЛНР и ДНР в размере 10 тыс. рублей.

Кроме того, 82% положительно относятся к помощи российских волонтёров жителям Донбасса.

Ранее главы ДНР и ЛНР призвали местное население в кратчайшие сроки выехать в Россию в связи с обострением ситуации в Донбассе.

В МЧС России сообщили, что эвакуация беженцев будет вестись круглосуточно.

Российский президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим из Донбасса в Ростовскую область, по 10 тыс. рублей.