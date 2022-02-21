В Оренбургской области зафиксировали 3053 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 3053 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии в регионе заболели 173 910 жителей.

Также стало известно, что в Костромской области выявили 1049 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Выздоровели за сутки 230 жителей региона. В стационарах находятся 622 пациента.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».