В Удмуртии госпитализировали 105 заболевших COVID-19 за сутки

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В Удмуртии госпитализировали 105 заболевших COVID-19 за последние сутки.
В Удмуртии госпитализировали 105 заболевших COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В поликлиниках наблюдаются 33 296 жителей. В ковидных центрах в состоянии средней тяжести находятся 1156 пациентов, в тяжёлом состоянии — 287.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1320 человек.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе не стали продлевать ограничения на массовые мероприятия, передаёт URA.RU.

«В ЯНАО не были продлены ограничения на проведения массовых мероприятий. Ограничения действовали до 19 февраля», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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