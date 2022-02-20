Песков: характер переговоров с западными политиками резко контрастирует с истерией в СМИ

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Характер переговоров с лидерами западных стран по ситуации вокруг Украины резко контрастирует с истерикой в СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«На самом деле существенным образом контрастируют истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер переговоров. Да, задаются вопросы, что «по нашим данным, вот есть планы агрессивные». Но весьма и весьма дипломатично. Самым конструктивным образом президент отвечает на все эти вопросы. Осмысленный разговор», — отметил Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидерами западных стран имеет возможность доносить озабоченности России по вопросам безопасности.

Ранее Песков назвал пагубной практикой заявления Запада о планах якобы «вторжения» России на Украину.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».

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