Пункты пропуска в Ростовской области на границе с Украиной работают в штатном режиме
«Пункты пропуска работают в штатном режиме, то есть на въезд и на выезд, а не только на въезд», — приводит ТАСС сообщение.
В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с эвакуацией людей из Донбасса.
Ранее главы ДНР и ЛНР призвали местное население в кратчайшие сроки выехать в Россию в связи с обострением ситуации в Донбассе.
По данным оперштаба ЛНР на вечер 19 февраля, в Россию эвакуированы 16 747 человек.
Как отметили в МЧС России, 26 регионов страны готовы принять беженцев из Донбасса.