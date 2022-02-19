Пункты пропуска в Ростовской области на границе с Украиной работают в штатном режиме

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Пункты пропуска на границе с Украиной в Ростовской области работают в штатном режиме, в том числе и на въезд, и на выезд. Об этом сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ России.

«Пункты пропуска работают в штатном режиме, то есть на въезд и на выезд, а не только на въезд», — приводит ТАСС сообщение.

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с эвакуацией людей из Донбасса.

Ранее главы ДНР и ЛНР призвали местное население в кратчайшие сроки выехать в Россию в связи с обострением ситуации в Донбассе.

По данным оперштаба ЛНР на вечер 19 февраля, в Россию эвакуированы 16 747 человек.

Как отметили в МЧС России, 26 регионов страны готовы принять беженцев из Донбасса.

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