В Красноярском крае суд перенёс рассмотрение иска Росрыболовства к НТЭК на 15 апреля

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Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрение иска Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), входящей в группу «Норникель», до 15 апреля 2022 года.

«В связи с удовлетворением ходатайств лиц, участвующих в деле, в связи с необходимостью согласования условий мирового соглашения, предварительное судебное заседание отложено на 15 апреля 2022 года», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

30 июля арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд рублей.

С компании требуют взыскать ущерб, нанесённый водным биоресурсам, на 58,7 млрд рублей. Ведомство утверждает, что утечка топлива навредила всей акватории Норило-Пясинской озёрно-речной системы.

Авария произошла 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Она входит в группу «Норникель».

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