Эшелон танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после проведения учений
Пункт постоянной дислокации подразделения находится в Нижегородской области.
- Отправка в ППД очередного эшелона с техникой 1 ТА ЗВО
На видео: танки и бронированную гусеничную технику перевозят железнодорожным транспортом.
По прибытии в расположение воинской части военнослужащие приступят к проведению технического обслуживания боевой техники и её подготовке к дальнейшим плановым мероприятиям.
Ранее стало известно, что первый эшелон с военными и техникой вернулся с учений в Крыму в пункт дислокации в Чечне.