Эшелон танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после проведения учений

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Очередной воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянной дислокации после завершения учений.

Пункт постоянной дислокации подразделения находится в Нижегородской области.

  • Отправка в ППД очередного эшелона с техникой 1 ТА ЗВО

На видео: танки и бронированную гусеничную технику перевозят железнодорожным транспортом.

По прибытии в расположение воинской части военнослужащие приступят к проведению технического обслуживания боевой техники и её подготовке к дальнейшим плановым мероприятиям.

Ранее стало известно, что первый эшелон с военными и техникой вернулся с учений в Крыму в пункт дислокации в Чечне. 

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