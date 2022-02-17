Глава Росприроднадзора Радионова назвала Горный Алтай самым чистым регионом России

Самым чистым регионом России является Горный Алтай, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Горный Алтай. Там есть один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион», — заявила Радионова в интервью РБК.

По её словам, население Горного Алтая — чуть больше 200 тыс. человек.

«В прошлом году к ним приехали 2 млн туристов. Регион и бизнес рады такому количеству туристов, развитие внутреннего туризма — это хорошо, мы это очень сильно поддерживаем», — отметила она.

В декабре вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу будет расширен на все города России с загрязнённым воздухом с 1 сентября 2022 года.