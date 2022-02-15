Биатлонист Халили заявил, что был готов к эстафете на Олимпиаде

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Российский биатлонист Карим Халили высказался о своём выступлении на Олимпиаде в Пекине.

«На концовочку, конечно, не хватило. Остановился в середине круга на самых тяжёлых участках, где обычно все прибавляют. На последней части уже потух нормально. Смутил дополнительный патрон? Когда промазал, понимал, что довольно приличный ветер был на тот момент. И когда вставлял дополнительный патрон, увидел, что у Легрейда и Лессера тоже не закрыты мишени. Был готов к эстафете. Мне говорили не расслабляться после индивидуальной гонки. Лучше быть всегда готовым. Поэтому настраивался на гонку, а когда сказали, что побегу, не удивился», — сказал Халили в эфире канала «Россия 1».

Ранее были объявлены стартовые номера российских биатлонистов в эстафете на ОИ-2022.