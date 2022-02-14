Опрос: россияне рассказали о любимых опциях в автомобиле

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие опции в автомобиле являются у россиян самыми любимыми.

Об этом сообщает газета «Известия».

В опросе приняли участие более 7,5 тыс. человек.

За усилитель руля проголосовали почти 64% респондентов. Второе место заняли подушки безопасности (55,5%).

В первую пятёрку также попали автоматическая коробка передач, антиблокировочная система и климат-контроль.

Кроме того, участники опроса называли систему стабилизации, подогрев сидений, обогрев зеркал, лобового стекла и парктроник.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.