Опрос: россияне рассказали о любимых опциях в автомобиле
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Об этом сообщает газета «Известия».
В опросе приняли участие более 7,5 тыс. человек.
За усилитель руля проголосовали почти 64% респондентов. Второе место заняли подушки безопасности (55,5%).
В первую пятёрку также попали автоматическая коробка передач, антиблокировочная система и климат-контроль.
Кроме того, участники опроса называли систему стабилизации, подогрев сидений, обогрев зеркал, лобового стекла и парктроник.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.