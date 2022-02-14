В Подмосковье 249 млн рублей направят на развитие гостиничного бизнеса в 2022 году

В Московской области направят субсидии в размере 249 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры в 2022 году. Они позволят возместить часть затрат на строительство или ремонт гостиниц, создание дорог и удобств при них.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мособлдуму.

В частности, 179 млн рублей помогут бизнесу компенсировать часть затрат по кредитам на строительство и ремонт, 70 млн будет выделено на создание инженерной инфраструктуры.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что задача — поддержка разных видов туризма, в том числе круизного.

«Круизный туризм — одно из самых интересных и востребованных направлений. Путешествие на теплоходе помогает без переезда с багажом и смены места проживания посетить различные дистанции», — пояснил он.

Ранее ФАН сообщало, что аналитики сервиса Туту.ру провели исследование и выяснили, что больше всего путешествий по территории России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Петербургом — 11% от числа всех оформленных билетов.