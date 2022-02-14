Песков отметил масштабные перемещения Вооружённых сил Украины рядом с ЛНР и ДНР

На Украине происходит масштабное перемещение военнослужащих, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина в течение 48 часов ожидает от России ответа с информацией о районах военной деятельности и численности военнослужащих на границе. Позже он заявил, что Украина просит о встрече с Россией и всеми государствами — участниками Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, так как, по его словам, Москва «не ответила на запрос Киева по Венскому документу».

«Речь идёт о перемещениях российских войск на территории Российской Федерации. Не менее масштабные перемещения Вооружённых сил Украины и различных подразделений различного характера осуществляется и в приграничной зоне на украинской территории», — сказал Песков.

Он уточнил, что перемещение украинских войск происходит на территории, граничащей с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, что приводит к нагнетанию обстановки.

По его словам, это всё, что он может сказать по этой теме.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Киева о проведении подобной встречи.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов заявил, что страны Запада провоцируют Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом и Крымом.