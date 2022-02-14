Психотерапевт Файнзильберг рассказал, как людям без пары провести 14 февраля
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«Такие люди нуждаются в компании, они не должны быть одни. Возникает такая необходимость попасть в какую-нибудь компанию для того, чтобы не чувствовать себя одиноким. А для этого необходимо обладать какими-то разветвлёнными связями, я имею в виду людей, которые разделяют его увлечения, единомышленников», — сказал Файнзильберг в беседе с «Радио 1».
По его словам, чем больше у человека таких связей, чем больше единомышленников, тем более он устойчив к внешним негативным проявлениям жизни.
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