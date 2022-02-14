Психотерапевт Файнзильберг рассказал, как людям без пары провести 14 февраля

Доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг посоветовал тем, у кого пока нет партнёра, отметить День святого Валентина в кругу друзей или единомышленников.

«Такие люди нуждаются в компании, они не должны быть одни. Возникает такая необходимость попасть в какую-нибудь компанию для того, чтобы не чувствовать себя одиноким. А для этого необходимо обладать какими-то разветвлёнными связями, я имею в виду людей, которые разделяют его увлечения, единомышленников», — сказал Файнзильберг в беседе с «Радио 1».

По его словам, чем больше у человека таких связей, чем больше единомышленников, тем более он устойчив к внешним негативным проявлениям жизни.

Ранее сайт kp.ru сообщал о результатах опроса, согласно которым 31% отмечающих День всех влюблённых россиян предпочитают провести время за праздничным ужином с близкими.