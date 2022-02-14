Специалист Рудая объяснила, как обезопасить смартфон на случай кражи

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая рассказала, как обезопасить свой смартфон на случай его кражи.

«Имеет смысл установить PIN-код для сим-карты. Эта мера защищает от мошеннических действий с вашей сим-картой при её использовании на других устройствах», — сказала Рудая в беседе с агентством «Прайм».

По её мнению, в первую очередь, для защиты устройства необходимо обезопасить его с помощью пароля и отпечатка пальца, кроме этого можно использовать разблокировку по «лицу».

Эксперт также указала, что в случае потери или кражи телефона, нужно разлогиниться из всех аккаунтов социальных сетей, почтовых ящиков и мессенджеров с помощью специальной функции «выйти со всех устройств», чтобы быстро сменить пароли.

Помимо этого, нужно позвонить в банк и попросить заблокировать банковские карты.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о способах защиты денег в случае потери или кражи мобильного телефона.