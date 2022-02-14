Специалист Рудая объяснила, как обезопасить смартфон на случай кражи

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Эксперт лаборатории практического анализа защищенности центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая рассказала, как обезопасить свой смартфон на случай его кражи.

«Имеет смысл установить PIN-код для сим-карты. Эта мера защищает от мошеннических действий с вашей сим-картой при её использовании на других устройствах», — сказала Рудая в беседе с агентством «Прайм».

По её мнению, в первую очередь, для защиты устройства необходимо обезопасить его с помощью пароля и отпечатка пальца, кроме этого можно использовать разблокировку по «лицу».

Эксперт также указала, что в случае потери или кражи телефона, нужно разлогиниться из всех аккаунтов социальных сетей, почтовых ящиков и мессенджеров с помощью специальной функции «выйти со всех устройств», чтобы быстро сменить пароли.

Помимо этого, нужно позвонить в банк и попросить заблокировать банковские карты.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о способах защиты денег в случае потери или кражи мобильного телефона.

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