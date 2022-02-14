Специалист Рудая объяснила, как обезопасить смартфон на случай кражи
«Имеет смысл установить PIN-код для сим-карты. Эта мера защищает от мошеннических действий с вашей сим-картой при её использовании на других устройствах», — сказала Рудая в беседе с агентством «Прайм».
По её мнению, в первую очередь, для защиты устройства необходимо обезопасить его с помощью пароля и отпечатка пальца, кроме этого можно использовать разблокировку по «лицу».
Эксперт также указала, что в случае потери или кражи телефона, нужно разлогиниться из всех аккаунтов социальных сетей, почтовых ящиков и мессенджеров с помощью специальной функции «выйти со всех устройств», чтобы быстро сменить пароли.
Помимо этого, нужно позвонить в банк и попросить заблокировать банковские карты.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о способах защиты денег в случае потери или кражи мобильного телефона.