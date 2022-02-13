Иммунолог Ярцева дала рекомендации по самостоятельному тестированию на COVID-19

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала проводить самостоятельное тестирование на коронавирус при плохом самочувствии.

«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», — заявила Ярцева в беседе с радио Sputnik.

Ранее врач-инфекционист, главный врач компании «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что эффективность экспресс-тестов на коронавирус составляет около 80%.

Также врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН высказался о вероятности повторного заболевания COVID-19.