Спасатели подняли из воды затонувшее в Приморском крае судно «Акванавт»

Затонувшее у причала порта Зарубино в Приморском крае краболовное судно «Акванавт» поднято спасателями из воды, сообщили в Морспасслужбе.

«Аварийное судно поднято из воды и поставлено на плав», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что вода из помещений судна откачана.

Сбор нефтеводяной смеси с поверхности воды продолжается, на данный момент собрано 690 куб. м нефтеводяной смеси.

Ранее стало известно, что в Приморском крае при затоплении краболовного судна «Акванавт» в порту Зарубино погиб старший механик. Капитан судна госпитализирован с переохлаждением.

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели человека при затоплении краболовного судна «Акванавт».