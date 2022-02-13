Спасатели подняли из воды затонувшее в Приморском крае судно «Акванавт»
«Аварийное судно поднято из воды и поставлено на плав», — приводит Интерфакс сообщение.
Отмечается, что вода из помещений судна откачана.
Сбор нефтеводяной смеси с поверхности воды продолжается, на данный момент собрано 690 куб. м нефтеводяной смеси.
Ранее стало известно, что в Приморском крае при затоплении краболовного судна «Акванавт» в порту Зарубино погиб старший механик. Капитан судна госпитализирован с переохлаждением.
Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели человека при затоплении краболовного судна «Акванавт».