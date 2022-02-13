Захарова прокомментировала факт снятия флага Британии с посольства в Киеве
«Это (снятие флага. — RT) происходит тогда, когда посольство прекращает официально свою работу», — цитирует РИА Новости её заявление.
По словам Захаровой, на Западе вместо того, чтобы чётко сообщить об эвакуации своего дипперсонала с Украины, потому что западные страны могут готовить провокации, начали рассказывать о том, что Россия вывезла посольство из Киева из-за якобы подготовки «вторжения».
Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, с диппредставительства Великобритании в украинской столице сняли государственный флаг, в здании не горит свет и возле него нет охраны. Подробнее — в материале RT.