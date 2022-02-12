В России за сутки выявили 203 766 случаев коронавируса
Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за 24 часа выздоровели 112 658 человек, накануне были выписаны после лечения 112 236 человек.
Также за сутки умерли 729 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 722 пациента.
Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.