В России за сутки выявили 203 766 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 203 766 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 203 949 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за 24 часа выздоровели 112 658 человек, накануне были выписаны после лечения 112 236 человек.

Также за сутки умерли 729 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 722 пациента.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.