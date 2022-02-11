Адвокат Ветров рассказал о юридических нюансах работы в праздничные дни

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Адвокат Игорь Ветров напомнил, что День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, является нерабочим в 2022 году, а предшествующий ему день, 22 февраля, — сокращённым.
Адвокат Ветров рассказал о юридических нюансах работы в праздничные дни
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«Во вторник, 22 февраля, работодатели должны отпустить сотрудников домой на час раньше обычного. Если это требование не будет соблюдено в отношении сотрудников, не подписывавших договор о ненормированном или сменном графике работы, это будет считаться нарушением», — предупредил юрист в беседе с «Российской газетой».

Так, работодателю необходимо заранее издать приказ о графике работы в предпраздничный день, 22 февраля, и описать график работы по Трудовому кодексу. 

Ветров также напомнил, что работа в праздничный день может осуществляться только с согласия сотрудника, за исключением особых случаев.

Выход на работу в этот период должен быть соответствующим образом оформлен и подразумевать более высокую оплату.

Отмечается, что в марте в честь Международного женского дня выходные продлятся с 6 по 8 марта. Суббота — 5 марта — будет рабочей, но сокращённой.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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