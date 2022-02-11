В Оренбургской области зарегистрировали 3145 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 3145 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 169 жителей.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 141 573 человека. Выздоровели 109 607 жителей, в том числе 1228 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 5298 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru. Общее число заболевших в регионе достигло 234 860.

Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.