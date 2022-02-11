В школе в Мытищах ученик ударил ножом сверстника

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Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщила, что в школе в Мытищах произошёл конфликт между двумя учениками, в результате чего один ударил другого ножом в область ключицы.
В школе в Мытищах ученик ударил ножом сверстника
  • РИА Новости

«Поступила информация о травмировании в одной из школ Мытищинского городского округа 13-летнего ученика... По предварительной информации, 10 февраля в школе в учебной аудитории между двумя учениками произошёл конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в область ключицы», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован.      

Врадий указала, что по данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России организована проверка. 

Ранее суд на Камчатке вынес решение в отношении 16-летней девушки, приговорив её к трём годам лишения свободы условно за нападение на брата с ножом.

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