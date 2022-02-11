В Тюменской области рассказали о мерах поддержки ветеранов войны

В Тюменской области ветераны Великой Отечественной войны получат традиционную материальную поддержку ко Дню Победы.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Помощь в размере 10 тыс. рублей получат участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, тюменцы, награждённые нагрудными знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя», вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак», — уточнили в инфоцентре.

Число получателей — более 50 тыс. На выплаты в региональном бюджете предусмотрено 154 млн рублей.

Выплаты начнутся в марте. Перечисление будет автоматическим, дополнительных заявлений не требуется, передаёт «Вслух.ру».

Ранее сообщалось, что участница Великой Отечественной войны и обороны Севастополя Алла Руденко получила первую памятную медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941—1942 годов». Её вручил губернатор города Михаил Развожаев.