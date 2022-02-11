В Тюменской области рассказали о мерах поддержки ветеранов войны

Короткая ссылка
В Тюменской области ветераны Великой Отечественной войны получат традиционную материальную поддержку ко Дню Победы.
В Тюменской области рассказали о мерах поддержки ветеранов войны
  • Legion-Media

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Помощь в размере 10 тыс. рублей получат участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, тюменцы, награждённые нагрудными знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя», вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак», — уточнили в инфоцентре.

Число получателей — более 50 тыс. На выплаты в региональном бюджете предусмотрено 154 млн рублей.

Выплаты начнутся в марте. Перечисление будет автоматическим, дополнительных заявлений не требуется, передаёт «Вслух.ру».

Ранее сообщалось, что участница Великой Отечественной войны и обороны Севастополя Алла Руденко получила первую памятную медаль «В честь 80-летия обороны Севастополя 1941—1942 годов». Её вручил губернатор города Михаил Развожаев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить