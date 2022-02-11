ОНК: совладелец группы «Сумма» Магомедов посетовал на отсутствие спортзала в СИЗО «Лефортово»

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, содержащийся уже почти четыре года в СИЗО «Лефортово», вновь обратил внимание на отсутствие спортзала в изоляторе. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Магомедов в ходе беседы вновь поднял проблему отсутствия спортзала в этом изоляторе», — сказал один из членов комиссии.

Правозащитник напомнил, что в «Лефортово» площадь камер не превышает 8 кв. м, при этом в них содержатся двое заключённых, стоят две кровати, стол, скамья и расположен санузел.

«Возможности даже делать элементарную зарядку там нет, в прогулочных двориках спортивных снарядов, даже простейших, например, турника тоже нет, а ведь люди там сидят годами до вынесения приговора», — отметил правозащитник.

Он также напомнил, что нормативные акты обязывают СИЗО обеспечивать возможность занятий спортом только для несовершеннолетних.

«Ранее руководство ФСИН обещало пересмотреть эту норму и предоставить возможность заниматься спортом и взрослым, речь даже шла об активных видах спорта, таких как футбол, но пока правила внутреннего распорядка так и не пересмотрены», — отметил собеседник RT, добавив, что Магомедов, как и другие заключенные, неоднократно обращались к ОНК с просьбой инициировать поправку в правила, которая позволила бы посещать душ чаще одного раза в неделю.

Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы 31 марта 2018 года. 11 мая 2018 года обоим предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Ранее RT писал о планах ФСИН обеспечить возможность занятий спортом в СИЗО.