В Омске пройдёт VII Международный IT-Форум
Об этом сообщает gorod55.ru.
В качестве организаторов выступают правительство Омской области, Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, ассоциация «ИТ-Кластер Сибири». Форум пройдёт при поддержке Торгово-промышленной палаты России и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Генеральным партнёром является Сбер.
Тема этого года — «Цифровая трансформация. Отечественные IT-решения». Форум откроется обсуждением практических аспектов внедрения цифровых решений в регионе.
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