В Омске пройдёт VII Международный IT-Форум

В Омске 17—19 февраля пройдёт VII Международный IT-форум. Он состоится в смешанном формате: часть мероприятий пройдёт очно, часть — онлайн.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В качестве организаторов выступают правительство Омской области, Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства, ассоциация «ИТ-Кластер Сибири». Форум пройдёт при поддержке Торгово-промышленной палаты России и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Генеральным партнёром является Сбер.

Тема этого года — «Цифровая трансформация. Отечественные IT-решения». Форум откроется обсуждением практических аспектов внедрения цифровых решений в регионе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье внедрят систему IRIIS для упрощения взаимодействия с инвесторами.