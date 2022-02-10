В СК подтвердили приговор трём подросткам из Канска по делу о подготовке взрывов

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ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия подтвердило вынесение приговора трём подросткам из Канска, обвиняемым в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ, а также прохождении обучения с целью осуществления терактов в дальнейшем.

«Собранные следственными органами... доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении троих 15-летних подростков», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на защитников сообщил, что Первый Восточный окружной военный суд приговорил одного из трёх подростков из Канска, обвиняемых в подготовке взрывов, к пяти годам воспитательной колонии. Двое других получили условные сроки.

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