В СК подтвердили приговор трём подросткам из Канска по делу о подготовке взрывов

ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия подтвердило вынесение приговора трём подросткам из Канска, обвиняемым в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ, а также прохождении обучения с целью осуществления терактов в дальнейшем.

«Собранные следственными органами... доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении троих 15-летних подростков», — говорится в сообщении ведомства. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на защитников сообщил, что Первый Восточный окружной военный суд приговорил одного из трёх подростков из Канска, обвиняемых в подготовке взрывов, к пяти годам воспитательной колонии. Двое других получили условные сроки.