В Москве стала доступнее высокотехнологичная помощь для пациентов с болезнями сердца

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за последние восемь лет в Москве сделали более доступной экстренную высокотехнологичную медпомощь пациентам с кардиологическими патологиями.

В 2021 году в столичных больницах провели рекордное количество стентирований коронарных артерий у пациентов с острым инфарктом миокарда. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С момента создания инфарктной сети в Москве доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым было проведено высокотехнологичное стентирование коронарных артерий, выросла до рекордных 85%. Это позволило спасти тысячи жизней», — подчеркнула Ракова.

Она добавила, что абсолютному большинству пациентов с инфарктом миокарда врачи проводят первичную ангиопластику и стентирование, которое может защитить от сердечной недостаточности в будущем.

Отмечается, что в 2021 году москвичам провели рекордное количество высокотехнологичных операций — более 171 тыс. Большая часть из них пришлась на область сердечно-сосудистой хирургии.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в беседе с kp.ru рассказал о новых методиках, помогающих бороться с онкологией.