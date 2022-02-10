В Москве стала доступнее высокотехнологичная помощь для пациентов с болезнями сердца

Короткая ссылка
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что за последние восемь лет в Москве сделали более доступной экстренную высокотехнологичную медпомощь пациентам с кардиологическими патологиями.

В 2021 году в столичных больницах провели рекордное количество стентирований коронарных артерий у пациентов с острым инфарктом миокарда. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С момента создания инфарктной сети в Москве доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым было проведено высокотехнологичное стентирование коронарных артерий, выросла до рекордных 85%. Это позволило спасти тысячи жизней», — подчеркнула Ракова.

Она добавила, что абсолютному большинству пациентов с инфарктом миокарда врачи проводят первичную ангиопластику и стентирование, которое может защитить от сердечной недостаточности в будущем.

Отмечается, что в 2021 году москвичам провели рекордное количество высокотехнологичных операций — более 171 тыс. Большая часть из них пришлась на область сердечно-сосудистой хирургии.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в беседе с kp.ru рассказал о новых методиках, помогающих бороться с онкологией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить