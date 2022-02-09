Аэропорт в Тюмени с начала работы обслужил 2 млн пассажиров

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Тюменский аэропорт Рощино им. Д.И. Менделеева с начала своего существования обслужил 2 млн пассажиров, а также принял и отправил 24 тыс. самолётов.

Об этом сообщил nashgorod со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил авиаторов и ветеранов этой сферы с Днём гражданской авиации, который отмечается 9 февраля.

Он отметил компетентность и ответственность специалистов, с помощью которых отрасль в регионе развивается. В прошлом году в сентябре был открыт аэропорт Ремезов в Тобольске, который уже принял 10 тыс. пассажиров.

«Ответственное отношение к делу, высокая компетентность и преданность профессии позволят специалистам гражданской авиации и в будущем безопасно и бесперебойно доставлять пассажиров и грузы, приумножать славные традиции авиаторов», — заявил губернатор.

С помощью малой авиации из труднодоступных мест были перевезены 9 тыс. пассажиров, а также выполнено 315 регулярных рейсов. Санавиация региона провела 234 вылета.

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