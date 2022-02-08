Невролог Штерн дала советы по мониторингу состояния здоровья в преддверии весны
- Gettyimages.ru
В беседе с «МИР 24» она порекомендовала проверить уровень жизненно необходимых витаминов и микроэлементов в организме. Особое внимание эксперт советует обратить на витамин D.
«Нормальный уровень витамина D соотносится с крепким иммунитетом, и допускать его дефицит нежелательно», — пояснила она.
По словам невролога, также стоит проверить состояние кожи, которое зимой может ухудшиться из-за сухого воздуха, морозного ветра и нехватки питательных веществ.
Ещё один пункт проверки — качество сна, так как в зимний период снижается выработка мелатонина.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24» дала советы по укреплению иммунитета.