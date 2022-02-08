Инвестиционный стратег Бахтин дал рекомендации по вложению средств

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин дал рекомендации по вложению средств.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что самый выгодный вариант конвертации — покупка иностранной валюты на бирже.

«Открыв обычный брокерский счёт, вы можете покупать доллары и евро с минимальной комиссией в считаные доли процента», — заявил Бахтин.

Со своей стороны, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган отметил, что валютный трейдинг — очень волатильная история.

«Особенно если речь идёт о торговле с большим кредитным плечом. Когда же вопрос касается, условно говоря, покупки валюты для сбережений или личных нужд, для отпуска и есть желание купить доллары или евро подешевле, то здесь всё несколько проще», — уточнил он.

По его словам, на бирже покупать валюту выгоднее, но без опыта работы с рынком в валютный трейдинг лучше не идти.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила о том, что важно контролировать свои расходы.