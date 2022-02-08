В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали более 1,8 млн человек

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В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали 1 834 809 человек.
В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали более 1,8 млн человек
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

Вторым компонентом вакцины привились 1 600 372 жителя.

Также стало известно, что область получила 98 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Как передаёт pravda-nn.ru, об этом заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова. По её словам, в регионе сохраняется рост заболеваемости.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.

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