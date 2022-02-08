Мурашко заявил об оказании в России неотложной и экстренной помощи в полном объёме

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что неотложная и экстренная медицинская помощь в стране оказывается в полном объёме.
Мурашко заявил об оказании в России неотложной и экстренной помощи в полном объёме
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Он отметил, что из-за роста числа больных в ряде российских регионов и муниципалитетов была достигнута предельная нагрузка на первичное звено, «что потребовало время на частичную остановку оказания плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях».

При этом Мурашко подчеркнул, что неотложная и экстренная помощь оказывается в полном объёме, а приостановка плановой медпомощи — вынужденная мера.

«Это вынужденная мера, и вводится она только на тот период, когда идет максимальная нагрузка», — указал министр.

Ранее Мурашко заявил, что новый порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта.

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