Мурашко заявил об оказании в России неотложной и экстренной помощи в полном объёме
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Он отметил, что из-за роста числа больных в ряде российских регионов и муниципалитетов была достигнута предельная нагрузка на первичное звено, «что потребовало время на частичную остановку оказания плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях».
При этом Мурашко подчеркнул, что неотложная и экстренная помощь оказывается в полном объёме, а приостановка плановой медпомощи — вынужденная мера.
«Это вынужденная мера, и вводится она только на тот период, когда идет максимальная нагрузка», — указал министр.
Ранее Мурашко заявил, что новый порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта.