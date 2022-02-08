В Москве с декабря оформлено более 10 тысяч единых читательских билетов

Москвичи в течение почти двух месяцев оформили более 10 тыс. единых читательских билетов. Их принимают в каждой библиотеке столицы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«В современных условиях очень важно иметь возможность получать как можно больше услуг и сервисов онлайн. И оформление единого читательского билета не исключение. Был запрос от москвичей, и он успешно исполнен», — рассказал генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры «Мосразвитие» Тимур Вахитов.

Единый читательский билет аналогичен пластиковой карточке, но его невозможно потерять. Электронный формат билета открывает доступ к фондам всех 440 городских библиотек столицы, сообщила заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Марина Тавадзе.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в Москве появилась возможность оформить единый читательский билет онлайн. Внедрение сервиса завершает основной этап цифровизации библиотечной системы.