В Москве с декабря оформлено более 10 тысяч единых читательских билетов

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Москвичи в течение почти двух месяцев оформили более 10 тыс. единых читательских билетов. Их принимают в каждой библиотеке столицы.
В Москве с декабря оформлено более 10 тысяч единых читательских билетов
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«В современных условиях очень важно иметь возможность получать как можно больше услуг и сервисов онлайн. И оформление единого читательского билета не исключение. Был запрос от москвичей, и он успешно исполнен», — рассказал генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры «Мосразвитие» Тимур Вахитов. 

Единый читательский билет аналогичен пластиковой карточке, но его невозможно потерять. Электронный формат билета открывает доступ к фондам всех 440 городских библиотек столицы, сообщила заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Марина Тавадзе.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в Москве появилась возможность оформить единый читательский билет онлайн. Внедрение сервиса завершает основной этап цифровизации библиотечной системы.

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