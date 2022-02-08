В Оренбургской области зафиксировали 2477 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зафиксировали 2477 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 250 жителей.
В Оренбургской области зафиксировали 2477 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает RIA56.

С начала пандемии в регионе заболели 132 902 человека. Вылечились 105 928 жителей, в том числе 859 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в лабораториях Московской области провели в общей сложности более 15,5 млн ПЦР-тестов на коронавирус, передаёт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

На территории области работает 14 государственных лабораторий. Они переведены на усиленный режим работы.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, рассказал о мутациях коронавируса.

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