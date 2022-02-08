В Ленобласти создадут электронную базу с именами погибших в Великой Отечественной войне
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К разработке базы данных приступят уже в этом году, заявили в комитете по молодёжной политике Ленинградской области, сообщает агентство «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В этом году в Ленинградской области продолжится работа по инвентаризации и паспортизации воинских захоронений, в том числе в формате электронной карты, начнётся создание электронной базы данных захороненных и погибших на территории Ленинградской области воинов», — приводятся слова председателя ведомства Марины Григорьевой.
В регионе также планируют создать Дом поисковиков для приезжающих в Ленобласть волонтёров.