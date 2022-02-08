В Новосибирской области прошли учения ракетных войск

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В Новосибирской области прошли учения Ракетных войск стратегического назначения. В них были задействованы беспилотники и приняли участие около 1 тыс. военнослужащих.
В Новосибирской области прошли учения ракетных войск
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР

Во время учений с помощью беспилотников проводилась разведка маршрутов боевого патрулирования, осуществлялась охрана автономных пусковых установок «Ярс» и обнаружение диверсионных групп.

Также был выполнен марш-бросок на 100 км и отработан вывод комплексов на полевые позиции, производилась маскировка техники и организация её охраны. 

Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.

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