В Новосибирской области прошли учения Ракетных войск стратегического назначения. В них были задействованы беспилотники и приняли участие около 1 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщает ОТР.

Во время учений с помощью беспилотников проводилась разведка маршрутов боевого патрулирования, осуществлялась охрана автономных пусковых установок «Ярс» и обнаружение диверсионных групп.

Также был выполнен марш-бросок на 100 км и отработан вывод комплексов на полевые позиции, производилась маскировка техники и организация её охраны.

Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.