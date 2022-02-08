Аналитики подсчитали среднюю стоимость экипировки для разных видов зимнего спорта

Короткая ссылка
Проведённый компанией Ozon опрос показал, что 92% россиян любят сноуборд, горные и беговые лыжи, хоккей и фигурное катание. Аналитики выяснили, какова средняя стоимость экипировки для таких видов спорта.
Аналитики подсчитали среднюю стоимость экипировки для разных видов зимнего спорта
  • Gettyimages.ru

Как пишет Life.ru, половина опрошенных призналась, что приобретает необходимое снаряжение в интернете, экономя время на доставке и предварительно анализируя стоимость на разных площадках.

Так, комплект снаряжения для зимних тренировок на портале Ozon может стоить от 8 до 40 тыс. рублей.

Для сноубордистов (26% опрошенных) стоимость полной экипировки среднего класса составляет порядка 41 тыс. рублей.

Для занятий на беговых лыжах (7%) — порядка 19 тыс. рублей, для хоккея (6%) — 23 тыс. рублей, для фигурного катания (6%) — порядка 8,5 тыс. рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что аналитики рассказали о наиболее популярных новогодних товарах среди россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить