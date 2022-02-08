Аналитики подсчитали среднюю стоимость экипировки для разных видов зимнего спорта

Проведённый компанией Ozon опрос показал, что 92% россиян любят сноуборд, горные и беговые лыжи, хоккей и фигурное катание. Аналитики выяснили, какова средняя стоимость экипировки для таких видов спорта.

Как пишет Life.ru, половина опрошенных призналась, что приобретает необходимое снаряжение в интернете, экономя время на доставке и предварительно анализируя стоимость на разных площадках.

Так, комплект снаряжения для зимних тренировок на портале Ozon может стоить от 8 до 40 тыс. рублей.

Для сноубордистов (26% опрошенных) стоимость полной экипировки среднего класса составляет порядка 41 тыс. рублей.

Для занятий на беговых лыжах (7%) — порядка 19 тыс. рублей, для хоккея (6%) — 23 тыс. рублей, для фигурного катания (6%) — порядка 8,5 тыс. рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что аналитики рассказали о наиболее популярных новогодних товарах среди россиян.