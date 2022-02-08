Аналитики подсчитали среднюю стоимость экипировки для разных видов зимнего спорта
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Как пишет Life.ru, половина опрошенных призналась, что приобретает необходимое снаряжение в интернете, экономя время на доставке и предварительно анализируя стоимость на разных площадках.
Так, комплект снаряжения для зимних тренировок на портале Ozon может стоить от 8 до 40 тыс. рублей.
Для сноубордистов (26% опрошенных) стоимость полной экипировки среднего класса составляет порядка 41 тыс. рублей.
Для занятий на беговых лыжах (7%) — порядка 19 тыс. рублей, для хоккея (6%) — 23 тыс. рублей, для фигурного катания (6%) — порядка 8,5 тыс. рублей.
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